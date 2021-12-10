台灣美國商會連續3年發表的「商業景氣調查」，將「個人安全」票選為在台生活及工作環境品質第1優勢項目，警政署表示，顯示商會會員們對台灣治安良好高度認同。

另依據全球最大的城市生活資源數據分析網站Numbeo.com，網友去年票選台灣為全世界第2安全的地方。此外，在全球390座城市擁有250萬會員的最大旅外人士網站InterNations，台灣今年在全球59個旅遊地中，已連續3年蟬聯最佳的旅遊地第1名，受訪者均認為台灣治安良好。

為讓更多人知道台灣治安良好的現況與優勢，警政署推出「外籍人士在台安全」宣傳短片，影片中除在街頭訪問外籍人士對台灣治安看法及警民關係外，更邀請廣播電台外籍主播以外國人的角度實地走訪，測試員警對外國人士的服務態度，外籍主播對台灣警察運用科技執法及為民服務等作為驚嘆不已，直呼台灣警察真是太棒了！

警政署「外籍人士在台安全」宣傳影片更獲得教育部所屬海外聯合招生委員會邀約，將於本月11日及12日「2021台灣高等教育線上博覽會」網站首次播出，吸引更多海外人士來台安心就學。