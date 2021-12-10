特斯拉執行長穆斯克9日（周四）在推特表示，他正「考慮」辭掉工作，成為一位網紅（influencer）。

這位全球首富在推文寫道，「考慮辭掉我的工作，成為一位全職網紅，你們認為呢？」

穆斯克在推文中未多作解釋，外界仍不清楚這位一天到晚發文的推特重度使用者，究竟是隨口說說還是認真以對。

穆斯克同時身為太空公司SpaceX創辦人暨執行長，同時領導腦部晶片新創公司Neuralink、隧道公司Boring。他在今年1月曾提到，預期自己會擔任特斯拉執行長「數年」。