福特汽車F-150電動車預訂量達到20萬輛，已停止接受訂單，對此執行長法利（Jim Farley）9日（周四）受訪時表示，比起晶片，福特現在更需要電動車電池。

F-150電動車預計明春上市，累計訂單已達20萬輛，是福特該車款年產能的逾兩倍。

法利指出，「我們將取得半導體，現在電動車優先順序高過內燃機汽車。問題在於電池，這是我們必須解決的。」

法利提到，該車廠電動車訂單已超額，尤其是F-150 Lightning車款。