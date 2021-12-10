頭屋國小新建校舍工程將保留老樹。（謝明俊攝）

頭份國小新建校舍示意圖。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦等10日主持頭屋國小新建校舍動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦等10日主持頭屋國小新建校舍動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與縣議長鍾東錦等10日主持頭屋國小新建校舍動工典禮。（謝明俊攝）

創校超過百年的苗栗縣頭屋國小，其中2棟校舍都已超過50年歷史，並經鑑定耐震能力不足，結構安全堪慮，經縣府向中央爭取預算拆除改建新校舍，將2棟校舍改建成1棟3層樓的行政及教學大樓，苗栗縣長徐耀昌10日到校主持動土典禮，預計在2022年12月完工，將供給學生最安全的學習空間。

頭屋國小創校於日據時期，至今已逾百年，其中學校行政辦公室與中低年級教室，是在1970年代所興建，至今已超過50年，校方經請來專家鑑定後，發現建築的耐震能力不足，結構安全也有問題，為了師生教課學習安全，校方呈報縣府教育處爭取改建經費，結果獲得教育部同意撥款拆除以及重建經費，加上縣府自籌款，經預算為7676萬餘元。

頭屋國小改建案，是將2棟校舍全部拆除後，改建成1棟3層樓，兼含行政辦公室及教室的大樓，共配置13間教室。據負責設計監造的建築師田榮璋表示，這棟新校舍將大量使用綠建材，並擁有許多綠能減碳設計，符合未來公共建築的節能減碳要求，並且，新校舍的設計業已獲得綠建築標章。

田榮璋並指出，新校舍的外觀設計上，創新運用豐富且活潑的色調，跳脫傳統教室的呆板印象，整體規畫概念以保留基地老樹的「永續融合」理念，建構出與環境共生的綠建築，設計理念融入環境共生，順應自然氣候的建築思唯，採用斜屋頂造型誘導式通風設計與基地保水設計，主題結構造型以傳統「晴耕雨讀」理念融入2樓廊道空間的主體意象，將客家人順應自然的生活態度透過境教代代相傳。

縣長徐耀昌肯定頭屋國小歷來栽培許多苗栗地方人材，目前多位縣議員都是頭屋國小校友，期許未來新校舍完工後能帶給後繼學子們更安全適宜的學習環境。