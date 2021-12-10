醒吾科大商業設計系參加第30屆時報金犢獎收穫滿滿，共計拿下中華崑崙關 · 海峽兩岸情設計獎及旺旺周邊商品設計兩座銀犢獎、旺旺周邊商品設計獎第一名、兩項第二名、四項第三名，獲獎成績大躍進，且入圍高達70餘件，也是金犢獎入圍件數最多的一年。

醒吾科技大學商業設計系許甄，獲得本屆銀犢獎及該組第三名的「南寧市小先生救國會」作品。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文(中)與商業設計系指導老師翁永圳(右)及黃國玲老師，相偕出席金犢獎頒獎典禮，對學生優異表現與有榮焉。(醒吾科大提供)

時報金犢獎是華人界最具影響力的創意青年獎項，第30屆時報金犢獎國際競賽頒獎典禮12月6日在臺北寒舍艾美酒店舉行，全台廣告、設計、傳播相關大專院校創意新秀與廣告業頂尖人才齊聚一堂，醒吾科大校長陳義文應邀出席，同時獲頒「金犢三十最佳貢獻獎」。

本屆時報金犢獎徵件數量再次突破往年，超過8萬件作品參與徵選。醒吾科技大學設計學院能在8萬多件參賽作品中脫穎而出，陳義文校長至感榮耀，相信學生都有把在學校學到的專業技能發揮出來，並鼓勵學生未來繼續參加時報金犢獎，不僅是追求榮譽，也希望同學透過專業學習在未來創造自己更好的人生。

獲得本屆辛亥革命110週年第二名的「革命的撲克牌」(圖左)及旺旺周邊商品設計第二名的「我是邦德」。(醒吾科大提供)

獲得本屆旺旺周邊商品設計銀犢獎張育碩同學的「旺仔點心組合瓷器組」作品。(醒吾科大提供)

醒吾科技大學由翁永圳及黃國玲老師指導的學生入圍作品高達70餘件，獲得銀犢獎的許甄同學(新北市復興商工廣告設計科畢業)在設計前花了不少時間作資料考察，發現在崑崙關戰役中除了英勇抗日的國軍英雄外，還有一群小學生舉起「大人救國！小孩也要救國！」的旗幟上街宣傳抗日，凝聚人民共同抗日的信念。

許甄為了讓大家能夠認識這群小朋友，她以這群小小英雄創作了「南寧市小先生救國會」，讓她獲得了該組第三名及銀犢獎的肯定，也拿下三萬元的獎金；另一位獲得旺旺周邊商品設計銀犢獎的張育碩(新北市復興商工美工科畢業)，發揮巧思設計出造型可愛又具特色的旺仔點心組合瓷器組，設計創意獲評審高度青睞。

商業設計系翁永圳老師對於學生在本屆金犢獎的成績相當開心，翁老師認為從事設計不分年齡，同學在參加設計競賽之前應想好自己的方向跟策略，身為指導老師他想給同學最高的創作自由度，老師的工作是協助同學作出自己真正滿意的創作，而不是讓學生設計出指導老師想要的創作。

翁永圳指出，本次參加金犢獎的學生很多高中時都不是就讀設計相關科系，只要願意努力學習大家都能作出好設計，醒吾商設系的老師們都很願意輔助學生朝著一位好設計師的方向發展，歡迎有興趣加入設計圈的高中生一起來醒吾科大就讀。