受到國際股市下滑，權值股小幅修正，指數終場下跌87.86點，以17826.26點作收，跌幅0.49％，成交金額2843.88億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，近期研調機構、券商陸續展開論壇、展望會，針對明年看好的產業發表看法，其中資策會認為隨著半導體、資訊產業技術不斷演進，未來高效能運算將成為台灣半導體、資訊產業發展主軸，看好台廠明年將受惠低軌衛星商用發展，同時元宇宙、數位轉型也可望為軟體產業帶來新商機，相關題材可注意。

但由於相關題材目前規模仍小，預期在年底做夢題材加持下，相關族群仍可以注意，另外，年底投信、集團的作帳股，過往年底作帳題材在盤面發揮的不錯，今年新題材不少，加上台股獲利持續走高，資金面仍持續寬鬆，因此，相關作帳題材近期有機會發揮，投資人可以觀察投信續買標的。

美元近期出現漲多回檔，亞幣也反彈，台幣整體相對維持升值走勢，資金面仍偏多；法人態度，外資近期在現貨市場出現買超，期貨未平倉空單也略為減碼，本土投信在集中也開始出現買超，整體法人心態偏向正性。不過，近期隨著指數反彈，融資餘額近期、融券都出現增加情況，資券同增於盤勢屬於負面。

從技術指標來看，雖然技術指標目前持續維持多方走勢，且短期均線也仍未有效被跌破，指標、線型轉強仍有機會帶領指數續漲，總體來說，短線盤面雖然有漲多的隱憂，但多方企圖心仍在，逢低仍可偏多操作。

中小型股表現活潑，櫃買指數 收在230.05點，上漲0.55點，漲幅0.24％，成交金額999.05億元。