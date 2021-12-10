民進黨立委高嘉瑜施暴事件持續延燒，有名嘴近期爆料，高嘉瑜上月11日遭男友林秉樞痛毆的前一日曾上政論節目，當時曾有多位觀眾用「斗內」方式留言恐嚇高嘉瑜，並稱「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」。新北地檢署今證實，內湖分局曾接擭民眾告發，已通報指揮，檢方目前已分案，朝恐嚇危害安全罪嫌偵辦。

名嘴爆料指出，在政論節目留言的第一則是蔡姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」。第二則是邱姓網友，斗內670元，留言「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親筆字跡，妳想清楚」；第三則是藍姓網友，斗內1690元，留言「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

據了解，這些留言身份皆是假資訊，專案小組近期已掌握其中一位斗內民眾的網路ID，該位民眾就是林秉樞的賴姓女友人，目前已通知她到案說明，釐清究竟是林秉樞指使留言，或是另有其人，後續也將陸續約談相關人士到案說明。

高嘉瑜律師李永裕表示，高嘉瑜確實有看到3位民眾的恐嚇留言，當時雖然有懷疑是林秉樞指使所為，但尚無法完全確定，因此並未針對此事提告，既然檢方已在釐清此事，就交由地檢署偵辦，後續若有釐清此事與林秉樞有關、恐嚇斗內確實為林秉樞所為，檢方傳喚他們後也有看到相關資料，將對林提出恐嚇告訴。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885