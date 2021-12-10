中研院P3實驗室1名女性研究人員確診，台北市副市長黃珊珊今天下午前往中研院視察，黃珊珊表示，周一會同時派接種疫苗的同仁協助，相信還有很多年輕在這邊工作的人還沒有打，周一疫苗跟採檢都做，確定他們盡快打完疫苗。

黃珊珊說，院內有疑慮員工先做採檢，另外社區有疑慮民眾可採檢；居家隔離大概都是陰性，比較放心，還有3、4百位在這棟上班同仁，若周一中央認為可以讓他們上班，北市府也會派採檢車來，有疑慮的人還是可以採檢。

發生本土感染新冠肺炎病例的基因體研究中心所在的中研院區內，10日開進行動篩檢專車，對當地民眾進行篩檢。(鄭任南攝）

黃珊珊呼籲，300、400人如果在家裡，可就近到七大院區篩檢，周一會在這裡再設一次採檢，但希望這棟樓的人提前採檢，比照處理Delta方式預防性採檢。

黃珊珊指出，今天主要是與院方溝通周一注意事項，現在有同仁在排隊做採檢，周一會同時派接種疫苗的同仁協助，像是確診個案打了兩劑，但她的男朋友只打一劑，相信還有很多年輕在這邊工作的人還沒有打，如果還有人沒打完疫苗，周一疫苗跟採檢都做，確定他們盡快打完疫苗。

黃珊珊說，附近民眾或是與確診個案重複足跡，只要有疑慮，這幾天可以到其他院區採檢。

黃珊珊補充，今天請環保局清消，大清消包括整個院區、社區，第一波，這棟是靜置方式，三天內不要有移動，就算有病毒也不至於有活性。