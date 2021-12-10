網紅「FBI帥哥」鄧佳華即將正式進軍AV界，首部作品合作對象是F級女優孟若羽，導演圤智雨透露將從眾多報名者中選出「片場花絮主持人」，人選揭曉是E級百變甜心葉蛋蛋，工作內容曝光後，引發網友熱議。

導演圤智雨透露忙著物色鄧佳華花絮主持人，雖然理想人選是「情色教主」雪碧，但通電話發現她有設定一些限制，只好果斷放棄說服她加入，他坦言感到相當可惜，不然就能見證情色女教主訪問見習男優鄧佳華，最後只得從一堆投稿正妹中，挑選一個人當花絮主持人，人選揭曉就是擁有32E魔鬼身材的「百變甜心」葉蛋蛋。

圤智雨透露葉蛋蛋擔任「片場花絮主持人」的工作內容，就是紀錄全場拍攝過程，他舉例鄧佳華拍攝過程若不舉，必須要過去採訪安慰他，如果順利完成任務，就親手送上破處紅包，最後不忘強調「蛋蛋單身喔，如果喜歡她的可以去她ig或是粉專留言喔」，希望藉此幫她覓得良緣。

對此，網友紛紛留言：「主持人這麼正，不會鄧佳華看著女主角沒感覺，看著主持人反而有感覺」、「聽說要拍的女優是孟若羽，以後應該不會再支持了吧」、「到底開出多少片酬的價碼才有辦法這樣」、「真大犧牲…為了那該死的話題性」、「看來現在還是童子身的男人都可以砍掉重練」、「這樣的工作算不算職災」。