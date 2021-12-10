新的變種病毒Omicron來勢洶洶，加上台灣再度出現本土病例，讓台灣的疫情再急拉警報，宜蘭縣政府則設法加快民眾施打疫苗的速度，繼家樂福宜蘭店之後，縣府另與喜互惠超市合作，這個星期六在文化店與羅東店，下午2至6點提供快打站服務，14日上午9至12點在縣府大廳為民服務中心旁也加設疫苗快打站，提供施打疫苗的服務。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣新冠肺炎疫苗接種第1劑的涵蓋率已經接近77％，第2劑的涵蓋率也接近62.6％，縣府仍持續鼓勵民眾盡快施打疫苗，12月5日在家樂福宜蘭店設置快打站成效相當良好，3個小時就完成158人的疫苗接種。

縣府也打鐵趁熱，進一步與喜互惠超市合作，這個星期六分別在文化店與羅東店設置疫苗快打站，這兩個快打站同樣只提供莫德納疫苗，施打對象以未施打第1劑或第2劑（第1劑莫德納施打滿4周以上，或第1劑施打AZ滿8周以上且欲混打莫德納）的民眾，符合資格並有施打意願的民眾，可攜帶健保卡及疫苗接種黃卡，在服務時間前往施打即可，施打完畢還可獲贈一份小禮物。