員警透過播放實際交通事故案例影片，貼心提醒學童「穿越路口記得停看聽」、「上、放學依規定行走斑馬線」等觀念。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中市警六分局特別設計交通宣導立體口罩，印製Q版小熊圖案搭配「路口慢看停、行人停看聽」的標語。（民眾提供／盧金足台中傳真）

為養成學童交通守法習慣，台中市警察局第六分局派員警及志工於10日前往轄內惠來國小向學童進行交通宣導，為提升學童興趣並吸引注意，中市警六分局特別設計交通宣導立體口罩，印製Q版小熊圖案搭配「路口慢看停、行人停看聽」的標語。

員警透過播放實際交通事故案例影片，貼心提醒學童「穿越路口記得停看聽」、「上、放學依規定行走斑馬線」等觀念，震撼程度讓學童印象深刻，而現場進行有獎徵答活動，發送宣導口罩時，學童眼睛為之一亮，紛紛舉手搶答，獲得口罩的小朋友更直呼「好開心!口罩上的熊熊好可愛!」，學童與員警互動熱絡，達到寓教於樂的宣導成效，校方大讚警方好用心!

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，交通宣導應分層分眾，跟上年輕人流行設計奶茶色口罩外，更為高齡者特製了亮黃色口罩，由員警深入鄰里向高齡者發放，加強高齡者交通宣導，提醒如深夜或凌晨外出，應著亮色衣物，配合亮色口罩更能提升自身醒目程度及安全。