針對尼加拉瓜宣布與台灣斷交，美國國務院9日發布聲明稿；除強調日前尼加拉瓜的選舉為「假選舉」，斷交的決定完全無法反映尼國人民心聲外，還呼籲所有重視民主制度的國家擴大與台灣接觸。

聲明稿指出，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府雖然宣布斷絕與台灣的外交關係，並結束所有的官方接觸；但在11月7日的「假選舉」，人民並沒有授權該政權將尼加拉瓜自美洲民主大家庭中除名。

由於缺乏自由公正的選舉，以及隨之而來的授權；奧蒂嘉政權的行動根本無法反映尼加拉瓜人民的意願，他們(指尼國民眾)將持續為民主、人權與自由而奮鬥；但是，「我們知道的是，與台灣斷交等於剝奪尼加拉瓜民眾在民主、經濟成長上的堅實夥伴」。

聲明強調，台灣與西半球外交夥伴的關係，為這些國家提供重大的經濟與安全利益；「我們呼籲所有重視民主制度、政治透明、法治與積極促進國家經濟繁榮的國家，擴大與台灣接觸」。

「半島電視台」指出，台灣與尼加拉瓜的友誼起自冷戰時期。當時兩國因為反共與強人領導而團結再一起。雖然兩個國家都過渡到民主政治，但尼加拉瓜的民主旅程確顯得步履蹣跚。

奧蒂嘉掌管尼加拉瓜國政已長達14年。在11月總統大選之前，其以違反《國家安全法》為由，囚禁數十名反對派領袖，美國、英國與歐盟嚴厲抨擊此舉。

美洲人權委員會更表示，2018年尼加拉瓜發生動亂，至少325人死亡，這件事已發美國對奧蒂嘉及其家族進行制裁。