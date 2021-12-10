國立台東高中學生黃彥章日前獲全國競技體操錦標賽的全能、地板、跳馬、鞍馬金牌，雙槓及單槓銀牌、吊環銅牌，合計4金2銀1銅。黃彥章表示，因肩膀受傷，這次成績「差強人意」，希望能盡快恢復、再創佳績。

從小活潑好動，時常在樹上吊來吊去、或在地上翻滾的黃彥章說，當時台東體操運動風氣盛行，「喜歡在訓練館跟大家一起翻滾，因此從小學1年級時開始練體操」，抱著喜歡的心情去接觸，就不會覺得訓練很辛苦。

黃彥章自8、9歲開始參賽，他指出比賽中最大的挑戰，是面對受傷時的心態調適，由於他高二時因練習造成肩膀受傷，約半年手部無法正常舉起，至今仍積極復健，但無法達成自己設立的目標或完整執行教練的指令，多少會感到失落，仍在自我調適中。

在受傷期間，黃彥章的參賽項目及次數皆減少，此次在全國競技體操錦標賽中參加6個項目，負傷參賽，拿下4金2銀1銅佳績。他說，個人全能總分73分，只打平國中最好的成績，「跟自己比，表現差強人意」。

黃彥章說，他一心想參賽，不太會顧及身上的傷，導致肩膀傷勢越來越嚴重，而家人則希望他先從復健開始，心裡也得一起休養，不要總想著比賽，「心態是好的，傷很快就好了」。

校長蔡美瑤表示，體操項目練習非常辛苦，身心素質要很高，除了恭喜黃彥章獲獎，也感謝他常協助指導學弟，在東中留下很好的傳承，期許他在明年全中運可以拿下更好的成績；另外特別感謝游朝偉教練指導，成為孩子學習的典範。

黃彥章進一步表示，現在把目標訂在全中運，希望6項目中，最起碼得分要在12分以上；同時希望傷勢盡快恢復，未來能多參加國際賽事，爭取參加亞運或世界盃的機會。