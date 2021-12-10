中鋼公司響應政府政策，積極推動5G AIoT應用，特別於12月10日，假高雄市政府在高雄展覽館舉辦的「亞灣創新X新創大南方」展覽活動中，舉辦「中鋼5G AIoT推動辦公室」與「中鋼5G AIoT實驗室」啟用典禮。

啟用典禮邀請經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、國發會產業發展處長詹方冠、AIT高雄分處處禹道瑞及數位時代榮譽發行人何飛鵬等貴賓、及中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫一同揭牌，中鋼廠區內另同步進行5G戶外示範場域遠端連線開台儀式，開啟中鋼導入5G AIoT新技術的里程碑。