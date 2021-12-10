彰化警方精心製作網紅交警「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，即日起正式加入139線大彰路危險彎道路段執勤行列，藉此提醒用路人行經該路段要放慢車速。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化警方精心製作網紅交警「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸人形立牌，即日起正式加入139線大彰路危險彎道路段執勤行列，藉此提醒用路人行經該路段要放慢車速。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣八卦山139線大彰路9.2K處彎道路段，近年已兩度調降速限，並設置區間測速取締，今年以來仍奪走3條寶貴人命，均是過彎自撞身亡；彰化縣警局交通隊近日製作知名「嗶嗶哥」江敦霖的人形立牌，放置在該危險路段兩端，盼提高見警率，提醒往來駕駛放慢車速，降低車禍事故。

彰化八卦山139線縣道大彰路位在八卦山稜線，沿線風景優美，常吸引重機族及超跑聚集在此飆速競駛，每年總是發生多起重大車禍事故，甚至有A1、A2死亡車禍。

為此警方幾經現勘、評估，將139線從東外環到瑩光段、全長約4公里區間，設置2具固定桿執行區間測速取締，去年10月起，更將速限從50公里再度調降為40公里，已取締1.5萬件交通違規。

不料，今年以來，此路段同一彎道，仍發生2名大學生及1名現役軍人過彎時不慎失控自撞身亡，調降限速減少車禍事故的做法，備受質疑，當地居民更大吐苦水，指天天進出該路段，一個不小心就超速罰單接不完，成為降低速限以來的最大受害者。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，為了再強化防制該路段發生車禍事故，將由工務處增設中央防護桿，防制用路人在該彎道速度過快。此外，除了周休例假日，將加派警力至該路段巡邏、逕行取締超速違規；每周一到周五不定時派員警在彎道附近的道路兩側，定點站崗，實施測照取締勤務，並製作彰化最紅交警「嗶嗶哥」江敦霖真人尺寸的「員警人形立牌」，放置在該路段兩端加入站崗行列。

林世明強調，即日起正式實施「加強版」執法，以真人警察和人形立牌員警穿插法，不定期輪流執法，讓駕駛心生警惕，放慢車速；該路段為一般公路並非賽道，速限為40公里，呼籲用路人行經該路段，務必遵守速限行駛，勿有超速、壓車等危險駕駛行為，確保行車安全。