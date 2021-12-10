永慶房屋與政治大學攜手推行為期一年的「校園記者公益產學合作計畫」，透過學生們的視角採訪、報導社區及鄰里間值得被看見的故事，公益產學合作創造的不僅只是實質上的作品，更重要的是透過企業、大學和社區三方的共同努力，達成CSR和USR目的，激盪出三方共好、共同成長的火花。

永慶房屋與政治大學攜手推行「校園記者公益產學合作計畫」，跨校聯合7所大學吸引近200位學生參與。(圖/永慶房屋提供)

此次計畫共有近200位學生參與，走遍雙北市20個行政區，採訪了近700位里長、超過百所學校，產出了近1200篇豐富的新聞作品！為了表揚、鼓勵學生們的努力，永慶房屋與政治大學一同邀請表現優異的學生分享心得，互相交流公益產學合作的感想及收穫。

跨校聯合7所大學 一同傳播社區的生命力

永慶房屋長期深耕社區、鄰里，深知在地的特色與美好，因此與國立政治大學大力推行「校園記者公益產學合作計畫」，聯合7所大學近200位學生，讓學生們深入雙北各社區巷弄內，以學生的視角挖掘鄰里、商家的精采亮點；透過文字或影音的方式報導，帶出各社區豐富的生命力，提升社區認同感和光榮感。同時也透過實地採訪與產出作品強化實務經驗，永慶與政大的創新產學合作模式，讓企業、學生與社區三方共好之外更在社會上創造滿滿的正能量。

政治大學產學營運暨創新育成總中心副營運長陳駿德提到，在現今商業化運作的社會中，部分的新聞報導流於聳動，很多在地的發展和一些默默付出的人是無法被看見、被報導的，希望透過產學合作計畫鼓勵學生們走訪鄰里、發掘在地故事，讓那些辛勤耕耘付出的民眾能夠被看見。感謝永慶房屋在計畫中的努力與付出，永慶不只是提供消費者買賣房屋上的服務，平時也對社區、鄰里投入許多心力，充分展現一個企業對社會責任的貢獻。

本次的公益產學合作計畫主持人黃葳威教授分享，這次的產學合作計畫不只是採訪報導，更是一個社區關懷、社區傳播的行動，讓學生們去關心周邊的社區及人文發展，並透過文字或影音傳播出去。計畫跨校聯合了7所大學，透過多校學生的加入、交流，能激發出更創新的作品。

此次計畫一共產出近1200篇作品，鼓勵學生們走入街坊貼近社區，報導最「在地味」的故事。(圖/永慶房屋提供)

校園記者以全新視角 發揮影響力凝聚社區

「能夠把大家不知道，但值得被看見的故事傳播出去，這是新聞很重要的核心價值！」有學生分享，從採訪中發現里長是在地不可或缺的核心角色，從清潔活動、協助里民疫苗預約到長者關懷等大小事都由里長負責，看見里長的付出也讓學生反思該如何實踐關懷在地，帶動社區向上發展。

也有學生點出，因為計畫深入接觸到里長，過程中也發現很多里長對於環境美化有深入的研究，像是里內的公園雖占地不大但卻像個珠寶盒一樣，公園裡每一個裝置藝術都是用資源回收做成的，里長們將自己的專長、興趣發揮在工作上，更有些里長正在攻讀碩士、博士精進自我。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋不只是一間房仲公司，我們更從第一線經紀人做好在地服務，從社區清潔到鄰里節慶都有永慶經紀人的身影，自詡為社區的好鄰居，與社區一起共好成長，希望民眾因為永慶的關係，買到了一間好房子；更因為永慶，住進了一個好的社區。本次「校園記者公益產學合作計畫」讓里長、里民們因為自己居住的地方被報導，感到相當光榮，進而強化對在地的認同感，甚至更投入經營社區，達到在地向上發展的共好目標。

產學合作計畫不只增加學生們採訪、寫作經驗，更重要的是實踐社區傳播，讓那些辛勤耕耘付出的人能被看見。(圖/永慶房屋提供)

永慶與政大多面向產學合作 打造多贏共好局面

永慶房屋與政治大學自2020年簽訂公益產學合作計畫後，陸續推動多項創新計劃，提供給學子產業實習與課程精進的機會。包括由林日璇特聘教授舉行之「政大產創永慶聯名講座」，邀請各界成功人士分享行銷的經驗，並由學生親手規劃並執行行銷專案；亦籌辦「校園記者公益產學合作」，讓學生走出校園，運用自身所學對在地社區進行深度訪談與報導，訓練第一線採訪經驗。近日更與政治大學成立「政治大學不動產研究中心」，為雙方產學合作締造新里程碑。研究中心匯集各方專業人士，建立起產官學長期的合作平台，為不動產制度發展提供建言，促進台灣居住正義。