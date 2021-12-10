中研院P3實驗室人員確診Delta變異株，立法院社福及衛環委員會召委蔣萬安今天表示，指揮中心除應盡速釐清感染源，更應同步對感染者近期所前往的公共場所發布實聯制細胞簡訊，讓可能接觸的對象，盡速採取自我健康管理等因應措施，而不是到現在仍只匡列8、90人，卻沒有看到應有的積極作為。

中研院實驗室人員確診，感染源待釐清，但因個案曾被實驗中帶有Alpha病毒的老鼠咬到，一度推估因此染疫；但後來確認，女研究員感染的病毒株是Delta。由於該感染者Ct值仍相當低，病毒濃度高，其足跡又包括大賣場、餐廳、大眾運輸系統等，讓疫情拉起警報。

國民黨立委蔣萬安表示，目前不排除在下周立法院社福及衛環委員會變更議程，改為針對中研院實驗人員感染新冠病毒事件進行專案報告。他說，如果今天確定疫情有擴大跡象，最快下周一的委員會就會變更議程，一切就依照情勢發展隨時應變。

蔣萬安指出，目前中研院實驗人員的感染源在哪裡，指揮中心並沒有說明清楚，一開始說有被老鼠咬，但後來發現全球沒有這樣的感染案例；但是否是在處理病毒的過程中不慎感染，或者是經社區傳播感染，目前也都未能得到確認，這必然會造成民眾疑慮，希望指揮中心能盡速查明。

對於感染是否有可能擴大，蔣萬安指出，目前出入公共場所都須進行實聯制，按理說，指揮中心應該能很快速地找到確診者足跡與可能的接觸者，進而發送細胞簡訊，讓民眾能清楚知道自己是否有必要進行健康管理。問題是，截至目前仍未看見指揮中心有積極的應對措施，這些工作都是指揮中心的責任，應該盡快把洞補起來。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍則指出，該名感染者是在中研院的P3實驗室服務，這是主要研究會造成人類嚴重或致命疾病的實驗室，實驗流程都有相當高的管控標準，如今卻發生疑似感染事件，令人感到非常不可思議，流程與規範恐怕都有需要檢討。

陳玉珍也說，政府花了數億的預算要求民眾進行實聯制，如今出現這起案例，指揮中心應該盡快發揮實聯制的作用，針對曾與感染者出現同一個場所的人發布簡訊，盡早進行自主健康管理，防微杜漸，而不是只匡列幾個人做篩檢、隔離。