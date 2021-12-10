苗栗縣政府舉辦苗栗青年才藝選拔賽，共選出12個學校隊伍。（謝明俊攝）

苗栗農工「雞排不要辣」入選，將在縣府耶誕晚會中暖場演出。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒獎給入選的頭份興華高中熱舞社。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌10日頒獎表揚入選的12支學校隊伍。（謝明俊攝）

苗栗縣政府選技12支學生才藝隊伍，將安排在縣內多項活動中演出。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為了讓苗栗縣青年才藝有表演發揮空間，特別舉辦了「苗栗青年 WE CAN WE SHOW」比賽，選拔結果出爐，共有12個學校團隊入選，苗栗縣長徐耀昌10日頒獎表揚入選團隊，並歡迎大家耶誕節來縣府前廣場，欣賞這些年青人的精采表演。

苗栗縣政府勞青處為了讓縣內青年正向發展才藝，不論是在音樂或是舞蹈表演上，能夠有所發揮展出，因此，特別舉辦苗栗青年才藝選拔競賽，由縣內高中以上學校學生組團參賽，共有30組隊伍報名，24組參賽，從中選出凸出的12組隊伍。

12組入選隊伍，分別為特色團隊：B E Circle（苗中熱舞社）、舞告辣（苗農熱舞社）、Yee（建臺韓研社）、育達科大競技啦啦隊及CTHD建臺熱舞社。入選團隊：興華熱舞（興華高中熱舞社）、星辰組（苗中吉他社）、Suddenly（興華高中熱舞社）、DT street（苗商熱舞社）、闇影獨角獸（聯大熱音社）、雞排不要辣（苗農熱音社）及Monster（苗商熱舞社）。

徐耀昌表示，去年辦理第1屆青年學生社團才藝徵選及展演，透過競賽選出的優秀學生社團，全都實力堅強，並於青創成果展、跑酷越野障礙賽及聖誕節活動登台演出，都獲得民眾讚賞。縣府持續為具備潛力的後起之秀，提供一個自信展現才藝及揮灑自我的表演舞台，繼而讓青年學子有更多的發展空間與機會，並期待及相信接下來的展演一定無比精彩。

勞青處表示，本次青年學生社團才藝徵選報名熱烈，評選過程也相當激烈，經由專業評審藝人團體五堅情-小賴、百萬點閱率網紅─Miss Ga嘎老師、網路紅人小熱唱─彥之進行評分，最終選拔出12組隊伍，第1場展演活動將於今12月25日縣府前廣場「2021耶誕貓裏菁彩降臨」活動中粉墨登場，後續展演將陸續推出，暫定於111年3月12日青年星光音樂會及111年3月下旬的跑酷越野障礙賽進行表演。