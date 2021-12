苗栗縣政府舉辦苗栗青年才藝選拔賽,共選出12個學校隊伍。(謝明俊攝)

苗栗縣政府為了讓苗栗縣青年才藝有表演發揮空間,特別舉辦了「苗栗青年 WE CAN WE SHOW」比賽,選拔結果出爐,共有12個學校團隊入選,苗栗縣長徐耀昌10日頒獎表揚入選團隊,並歡迎大家耶誕節來縣府前廣場,欣賞這些年青人的精采表演。

苗栗縣政府勞青處為了讓縣內青年正向發展才藝,不論是在音樂或是舞蹈表演上,能夠有所發揮展出,因此,特別舉辦苗栗青年才藝選拔競賽,由縣內高中以上學校學生組團參賽,共有30組隊伍報名,24組參賽,從中選出凸出的12組隊伍。

12組入選隊伍,分別為特色團隊:B E Circle(苗中熱舞社)、舞告辣(苗農熱舞社)、Yee(建臺韓研社)、育達科大競技啦啦隊及CTHD建臺熱舞社。入選團隊:興華熱舞(興華高中熱舞社)、星辰組(苗中吉他社)、Suddenly(興華高中熱舞社)、DT street(苗商熱舞社)、闇影獨角獸(聯大熱音社)、雞排不要辣(苗農熱音社)及Monster(苗商熱舞社)。

徐耀昌表示,去年辦理第1屆青年學生社團才藝徵選及展演,透過競賽選出的優秀學生社團,全都實力堅強,並於青創成果展、跑酷越野障礙賽及聖誕節活動登台演出,都獲得民眾讚賞。縣府持續為具備潛力的後起之秀,提供一個自信展現才藝及揮灑自我的表演舞台,繼而讓青年學子有更多的發展空間與機會,並期待及相信接下來的展演一定無比精彩。

勞青處表示,本次青年學生社團才藝徵選報名熱烈,評選過程也相當激烈,經由專業評審藝人團體五堅情-小賴、百萬點閱率網紅─Miss Ga嘎老師、網路紅人小熱唱─彥之進行評分,最終選拔出12組隊伍,第1場展演活動將於今12月25日縣府前廣場「2021耶誕貓裏菁彩降臨」活動中粉墨登場,後續展演將陸續推出,暫定於111年3月12日青年星光音樂會及111年3月下旬的跑酷越野障礙賽進行表演。