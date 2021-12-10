九把刀、柯震東、王淨及韋禮安一同欣賞《月老》。（索尼提供）

韋禮安為票房冠軍電影《月老》量身打造主題曲〈如果可以〉，不只電影票房蟬聯冠軍已累積破億，〈如果可以〉更是橫掃KKBOX、Spotify、AppleMusic、MyMusic、LINEMUSIC等音樂串流平台排行榜冠軍，為了慶祝好成績，索尼音樂9日在台北信義威秀影城包場看《月老》，剛結束隔離的韋禮安現身參與，開心表示：「隔離期間想著出關第一件事就是要去電影院看《月老》，因為我只看過最初的初剪版本，然後我身邊朋友幾乎都看過完整版《月老》，結果現在一看就是包場看，Oh Yeah。」

《月老》導演九把刀和主角柯震東、王淨也在映後驚喜登場。原先因工作無法到場的王淨，為了韋禮安狂奔趕到現場突襲，高喊：「我本身是『安粉』嘛！」表示在拍攝時，導演給她聽主題曲DEMO培養情緒，但並未告知演唱者，她立刻就認出韋禮安的聲音，是認證的鐵粉。柯震東表示已經聽了〈如果可以〉很長的時間，一直都很喜歡，當場被拱現場唱一段，他笑說：「音真的太高了，我負責聽就好，唱歌交給專業歌手。」

日前結束隔離重返工作崗位的韋禮安，出關後馬上就去打籃球和滑滑板，直呼：「呼吸到外面的空氣，真的是滿美好的。」他和3隻愛貓時隔4個月久別重逢，3位貓主子反應各不同，橘弟和耶逼表現地和過去大同小異，只是耶逼話變多，韋禮安笑說：「很像是在罵我太久沒回家！」狗狗似乎有點認不出他、甚至想躲起來，讓他十分心疼，所幸在食物的誘惑下，距離漸漸拉近，「我相信狗狗和我會越來越好的，會成為最熟悉的『熟悉人』，不是最熟悉的陌生人」。