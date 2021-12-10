歷任4屆國防部長的前國防部發言人、安得烈慈善協會執行長羅紹和，離開軍旅生涯後，全心投入慈善協會的公益助人行列，他說，疫情期間弱勢民眾受到更大衝擊，今年1月到10月，協會的急難救助金就幫助了1051戶、1692萬元，客製化的食物箱也送出1萬4910箱，他認為，「助人是開啟快樂的鑰匙，讓人生更有意義！」

新北市社會局日前表揚今年度社福志工時，局長張錦麗特別邀請羅紹和為現場300多位志工分享安得烈慈善協會的核心任務和志工服務，以及他的人生歷練。

羅紹和不諱言自己小時候出生在美濃的一個貧困家庭，父親是老兵，因生活不順遂，父親會酗酒並在酒後家暴，母親離家，曾住到育幼院，因家窮，他選讀軍校，第一次在軍中吃到白白胖胖的饅頭，一口氣連吃3個，是最幸福的時刻，他暗中許下心願，有朝一日，一定要幫助弱勢。

羅紹和回憶說，在當軍事發言人時，需常跟長官到災區救災慰問，發現國人愛心充沛，每次救災後，剩餘許多物資；2016年他毅然請退軍職，進入安得烈服務時，曾探望一位單親媽媽帶2個小孩，小的才1歲多，桌上有5、6罐奶粉未開封，問明原因，才知道受贈的品牌不適合小孩的體質，有了這些深刻的體驗後，啟發羅紹和在推動安得烈食物銀行時，採取客製化的策略。

他說，有針對出生到3歲的嬰幼兒奶粉，光奶粉就有40多個品牌；有3到15歲的膳糧箱；有65歲以上的長青箱，以低糖低鈉的食物為主；更有針對重病、罕見疾病的專案食物箱；也有特別為素食家庭準備的素食箱。

他表示，安得烈慈善協會有4大核心，包含弱勢扶助、急難救助、災害援助和教育推廣，其中又以食物銀行最為外界知曉，因為是一切救助的支柱，食物的來源除了協會採購，也有許多廠商和民眾捐贈，民眾在捐贈時，可能沒有注意到效期問題，因此志工在整理時，需要特別挑出，至少還要有3個月以上，以顧及食物安全和受贈者的尊嚴。

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