民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞遭法院裁定收押禁見2個月，他提抗告辯稱，已受相當教訓，社會人格毀滅，殊無再犯可能，且檢察官已完成蒐證，他再無勾串證人或湮滅證據之可能，但遭台灣高等法院駁回確定。

高院認為，原審法院裁定林男12月2日起羈押2月，並禁止接見、通信，經核要無目的與手段輕重失衡之情形，亦無明顯違反比例原則之情事，於法並無不當，自屬原審職權之適法行使。

高院指出，林男雖坦承傷害高嘉瑜，但就有關事實經過，以及有無伴隨其他犯行，與卷證仍有諸多歧異，有避重就輕情形，且有隱匿事實之想法及舉動，現階段如不予羈押並禁止接見、通信，有影響相關證人證詞或湮滅證據之高度可能

高院指出，林男2015年間起，即常因細故動怒，而屢以言詞或動作恐嚇其他案(事)件被害人，顯見其理性溝通及控制情緒能力有不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向，如不予羈押，難以避免再犯，駁回林的抗告。