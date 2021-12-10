美國總統拜登周四雖試圖安撫美國人能源價格和其他主要商品價格的漲勢已經開始放緩，但他也先給美國人打預防針，稱這可能來不及反映在周五公布的11月消費者通膨數據上，暗示通膨率可能再度飆升。

根據路透社對所做的預測調查，經濟學家預期美國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲6.8%，超過10月份創下31年新高的6.2%漲幅。

在周五的CPI數據出爐前，拜登不尋常地發布了一份長篇聲明，稱「明天發布的11月能源價格並不會反映現在的實際情況，也不會反映價格料將在未來幾周和幾個月下跌，例如在汽車市場」。

共和黨人緊抓著通膨問題對拜登的大規模支出計畫發動猛烈攻擊，最近幾個月這位民主黨總統的支持度已經受到影響，儘管他一再重申其1.75兆美元「重建美好未來」（Build Back Better）社會支出計畫有助於降低價格。

拜登首席經濟顧問迪斯（Brian Deese）在白宮例行記者會上，亦強調相同的論調。他提到失業率已經跌至1969年水準、美國實質家庭收入增加，且勞動力參與率也出現「令人振奮」的跡象，並提醒大家不要過度解讀周五公布的數據。

迪斯表示，這是一個回溯的數據，不會反映最近的價格變動，尤其在能源方面，他並提到美國的全國汽油價格已經下跌9美分。

迪斯表示，美國有20個州的汽油價格已經跌破20年均價，未來幾周應該還有更多州跟進，而在必須供暖的冬季到來之前，天然氣價格也已經「大幅下跌」。此外，運輸成本、小麥及豬肉等大宗商品價格以及二手車批發價格都已經下跌，應該會帶動消費者物價格回。

根據路透社調查，經濟學家預估在排除波動較大的食品與能源價格後，美國11月核心CPI年增率為4.9%，高於10月的年漲4.6%。