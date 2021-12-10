第一金(2892)旗下第一銀行及臺灣銀行於12月10日合力完成永豐餘(1907)投控新臺幣60億元聯貸案，該案係由第一銀行及臺灣銀行統籌主辦並擔任管理行，並與農業金庫、土地銀行、兆豐銀行、華南銀行、遠東銀行、元大銀行及台北富邦等7家銀行共同協辦。

永豐餘投控為永豐餘集團核心企業，集團近來積極力推能源轉型，於旗下子公司工廠屋頂安裝太陽能板，更長年力行「廢棄物資源化」，積極開發沼氣發電、生質能發電、汽電共生等技術，大舉取代燃煤使用。例如，永豐餘新屋工紙廠，已設置全臺最大沼氣發電設備；華紙花蓮廠，便將造紙製程中用不到的木質素「黑液」再次送至鍋爐燃燒產生蒸氣，進入汽電共生系統發電，打造「零碳工廠」，並將成立「永豐餘學院」深耕「醣經濟」、以生質材料取代石化，同時也養成技術、人才，替集團鋪造永續藍圖。

永豐餘投控前三季合併稅後淨利45.46億元，年成長10.4％，每股稅後盈餘達2.74元，創歷年同期新高。2021年前三季永豐餘投控雖部分事業群之廠區受疫情及能源政策微幅影響營運，但因投資組合多元，大部分事業群市場需求穩健，出貨價量齊揚，前三季合併營收636.51億元，年增21.6％，創史上同期新高。