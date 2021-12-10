警方查扣大批刀械棍棒。（警方提供）

竹聯幫雷堂3次當街押人 北市刑大逮10嫌

39歲黃姓男子對外自稱竹聯幫雷堂大哥，指使小弟對外大肆幫人處理債務，但卻常以強拗、硬逼方式，讓被害人莫名積欠巨額債務，甚至多次當街追捕被害人、拔掉對方車鑰匙逼簽本票，行徑囂張猖狂，北市刑大經連月蒐報，8日兵分多路，在雙北逮捕黃在內的10嫌。

警方調查，黃自稱雷堂大哥，透過黃姓堂弟吸收10餘名中輟生等小弟，對外強調可以處理各種不良債務，但卻常以暴力威逼恐嚇當事人。

今年2月，施姓夫妻與李姓女子發生148萬的虛擬貨幣買賣糾紛，李後來找上黃，黃便找了10多個小弟，當街將施姓夫妻團團包圍，原本疑似要將兩人押上車，但因路人發現報警，警方到場後，幫眾表示只是民事債務後鳥獸散去。

黃男後來又以談判為由，將施姓被害人帶至大同區某民宅，一票小弟分持刀械、棍棒不斷恐嚇，最後施被迫簽下148萬本票，還交出3萬元現金，給黃的兄弟「喝茶」、「慰勞出勤」。

此外，黃的李姓手下日前獲知，1名林姓男子的母親要賣瑪莎拉蒂，李假裝說有門路可牽線，但安排碰面時，李竟然自稱是買主，開奇低價格要買，林母生氣拒絕後，李回頭找上林男，表示車子雖沒買成，但林要包紅包給他。

無奈的林男後來送了1隻手機給李，但李認為「不是行情」，又找小弟當街追捕林，最後將對方逼到小巷內，強迫他簽下50萬元本票才離去，另有1名張姓酒店經紀，也被黃嫌集團追討1100萬元「灌水債務」，住家樓下每天都有小弟站崗，嚇得她不敢回去。

北市刑大偵一隊經連月追查，日前兵分多路，前往雙北該幫多處據點，逮捕黃在內的10嫌，查扣刀械、棍棒等證物，訊後依恐嚇、妨害自由及組織犯罪送辦。