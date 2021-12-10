遊戲橘子旗下經典線上遊戲《新瑪奇》迎接全新改版，高級副本「喀輪巴斯」登場，官方暌違五年、將於12月11日及12月12日在台北大直美麗華廣場，推出劇情闖關活動「深淵有貓膩」，現場除了體驗獨特的沉浸式闖關遊戲，還可以獲得珍貴絕版畫冊、設定集等多達50款周邊，以及限量稱號「深淵有貓膩」等豐富虛寶。KIRABASE女僕們將於現場帶來超萌的歌舞表演，與玩家一起度過美好歡樂的周末！

《新瑪奇》全新改版高級副本「喀輪巴斯」登場

《新瑪奇》KIRABASE女僕將現場表演

全新高級副本「喀輪巴斯」上線！12/11＆12/12官方實體活動「深淵有貓膩」！

《新瑪奇》全新高級副本「喀輪巴斯」，是隱藏於魔族地盤的神秘城堡，玩家須前往「托利峽谷」最深處，在城堡迎接玩家的最終關卡為新BOSS「伊魯夏」，戰鬥技能綜合達Lv.1500才有資格挑戰！「伊魯夏」為妖精與魔族混血，擅長使用多種魔法，血量每減少25%會發動特別魔法，玩家需要一邊解除機關、或攻擊一定次數才能解除。此外，副本將掉落高級材料及武器製作素材「亞德曼合金硬幣」幫助玩家取得超強神裝！

《新瑪奇》副本喀輪巴斯

歡慶改版，官方於12月11日及12月12日在台北大直美麗華廣場舉辦實體活動，玩家現場向「女神像」登錄領取「研究紀錄」，即可開啟隱藏劇情尋找NPC完成互動解謎，共有三大關卡：黑白貓下去、決戰食人魔、深淵迷蹤。完成任務即可獲得五次抽獎機會，可取得：珍貴絕版畫冊、設定集、遊戲原聲CD等多達50款周邊！以及限量2000份遊戲稱號「深淵有貓膩」裝備後最大傷害+23、魔法攻擊力+16及獨家特效，敬請把握！

《新瑪奇》報到區

《新瑪奇》王椅