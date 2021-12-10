民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，引發全台關注。港媒評論指出，此事件不僅衍生綠網軍案外案，更恐衝擊年底公投案，故近日可見民進黨極力切割林，並陸續祭出「冷處理」、「甩鍋」、「模糊焦點」三大絕招，打壓緊咬網軍的台北市市長柯文哲，以此作為「保命之道」。

香港媒體《中評社》今日（10）評論表示，林秉樞痛毆大咖女立委高嘉瑜一案上周起即攻佔所有版面，甚至引發海外人士關注，再加上後續與網軍、詐騙、綠營各大政治人物扯上關係，案情堪稱「高潮迭起」；但此事發生在公投案前夕，明顯已打亂綠營布局與宣傳，甚至重傷綠營形象。

評論分析，民進黨面對高嘉瑜案將祭出三大絕招來保命，第一是「冷處理」。這點能從近期傳出黨內希望高嘉瑜低調的消息略知一二，民進黨就是希望此事趕快過去，而行政院院長蘇貞昌雖多次表達「嚴查」的態度卻也不多說，法務與警政單位官員則統一口徑「目前交由新北地檢署檢察官偵辦」，都可見端倪。

第二是「甩鍋」，也就是甩鍋給新北市。這點能從民進黨立委質詢法務部部長蔡清祥時，多次質疑林秉樞移送羈押庭時能公開對媒體放話，新北地檢署違反了偵查不公開見得，而甩鍋給新北市，也許多少將責任推給當今政壇人氣王、新北市市長侯友宜身上。

第三是「模糊焦點」，也就是發動網軍打壓發起「一人一信寄行政院」活動的柯文哲。民進黨為模糊自己與網軍的關係，出動有效率、有規劃的網軍部隊，除將柯打成最早的網軍頭，更扭曲2014年、2018年柯的空軍實力，企圖止住高嘉瑜案對綠營的反撲，以及對公投、罷免無黨籍立委林昶佐、台中第二選區立委補選的影響。