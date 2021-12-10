我國出現首起新冠肺炎實驗室感染案例，經過連夜匡列採檢110位接觸者後，86名都是陰性，其餘24名仍在檢驗中。初步來看中研院P3實驗室染疫情況並未向外擴大，但指揮官陳時中10日說，社區中足跡複雜，仍需要提高警覺，檢驗陰性僅可代表此時間點沒有檢驗到病毒；目前來看在職場感疫可能性較高，還未規劃防疫升級。

陳時中指出，已經要求P3實驗室成立專家調查小組，針對確診一事做外部調查，並且一週內現場查核國內12間操作新冠病毒病原體的實驗室，也派員到P3實驗室及公共區域做環境採檢。至於感染來源是否為老鼠？他回應，現在還沒有檢查到老鼠，目前先調查「人」，相關詳情還需要等調查報告出來才會較明朗。

醫療應變組副組長羅一鈞說，雖然動物傳染新冠肺炎病毒給人類屬罕見事件，但從美國CDC資料來看，國際上丹麥、荷蘭、波蘭等國確實有發生水貂傳新冠病毒給人的案例，目前會持續調查感染來源，不排除動物、環境或是其他傳染途徑。

目前有97名接觸者已送集中檢疫所隔離，醫療應變組副組長王必勝表示，集中檢疫所有預留一成的量能給春節檢疫等專案以外使用，9日起已暫停春節檢疫專案線上訂房平台訂房，會視疫情狀況來看是否繼續開放，後續若國內疫情擴大匡列隔離對象，以目前集檢所的量能來看也足夠因應。

另，在南非被列入高風險國家，10日我國出現首例南非入境的確診個案，羅一鈞指出，案16829在進入集中檢疫所後當日採檢就是陽性 ，不會有病毒進入社區的風險。個案基因定序尚未出爐，還不可確定是否為Omicron，不過南非當前流行的變異株即是Omicron，他坦言，若定序出Omicron病毒也不意外。

此外，台北市長柯文哲10日指出，後續若有不明確診個案出現，北市大型活動跨年、燈會等恐停辦。