匯鑽科（8431）今日公告11月合併營收1.29億元，創歷年同期新高，為今年1月以來高點，月增11.9％、年增4.8％，累計前11月營收較去年同期成長33.1％，主要受惠3C及硬碟兩大主力產品，以及新產品無線藍芽耳機的表面處理業務量大幅成長，加上公司反映原物料成本上升，調漲部分產品表面處理價格。

匯鑽科11月合併營收創佳績，主要在於美系客戶3C產品、商用硬碟及無線藍芽耳機（TWS）的表面處理業務持續成長。其中在硬碟方面，全球疫情紛擾加速遠端經濟蓬勃發展，雲端運算及資料中心對高速存取傳輸等需求大幅增加，帶動公司商用硬碟產品表面處理業務訂單持續成長，11月美系及日系品牌客戶的伺服器及企業用3.5吋硬碟產品出貨量較去年同期增加10％，公司亦開始調漲部分產品的表面處理價格，反映上游原料成本上升。

匯鑽科表示，公司今年客製化的高階珍珠鎳3C產品表面處理量依然持續增加，主要在於美國3C品牌客戶自去年下半年正式將Type C規格列為主要傳輸規格，並確認旗下品牌的智慧型手機、筆記型電腦、平板及藍芽無線耳機等全系列產品的表面處理製程，均升級採用高階珍珠鎳製程，以提高產品傳輸效率及充電速度，公司身為全球珍珠鎳表面處理龍頭廠商，持續受惠此一商機，且由於美系大廠對珍珠鎳產品的品質要求嚴謹，規格及技術門檻較高，產品毛利率亦較高，珍珠鎳製程佔營收比重持續增加，可望進一步提升公司營收獲利表現。

匯鑽科進一步表示，公司今年成功導入的美系3C客戶的無線藍芽耳機（TWS）相關Type C專用的高階珍珠鎳表面處理業務，自9月份開始量產後，出貨量逐月提升，公司近期更完成客戶終端產品認證，並成功獲得美系大廠高階經典款及旗艦款無線藍芽耳機表面處理訂單。由於無線藍芽耳機貼近人體，在表面處理的精細度、安全性及低功耗的要求均較一般3C產品為高，無線藍芽耳機表面處理業務量提升，可望進一步優化整體產品組合，並有助於公司未來爭取更高精密的智慧穿戴相關產品業務。