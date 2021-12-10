由元大證券主辦的力晶電子（6770）6日以49.88元承銷價掛牌，受惠產能滿載與晶圓持續漲價效應，帶動公司連11月營收創歷史新高，10日收盤價來到72.7元，期間大漲45.75％，吸引股民高度關注，並在資本市場一舉創下興櫃首日交易爆量、競拍申購參與度最高等七項紀錄。

元大證表示，因看好全球晶圓代工趨勢，於2018年11月與力積電簽訂股票上市服務契約，並協助力晶集團以實物減資換股方式，將集團2座8吋與3座12吋晶圓廠分離出來讓與力積電。該案除創下台灣第一宗實物減資換股案例外，元大證券並協助力積電轉型為專業晶圓代工廠重返資本市場。

元大證也於去年12月9日協助力積電登錄興櫃，首日交易就創下興櫃史上最大的13萬張交易量，成交金額達72億元，興櫃期間元大證券持續發揮國內外通路影響力，諸多外資研究機構均破格於興櫃期間將力積電納入追蹤標的。

在力積電上市籌資期間，元大證持續發揮強大的研究團隊及通路力量，本案無論競價拍賣與申購參與量均為史上最高，整體承銷金額達72億元，且凍結市場資金超過700億元。

此外，力積電掛牌也寫下上市時股東人數已達32萬人、上市時市值規模最大，股本達352億元，換算市值超過2500億元等資本市場史無前例的紀錄。

元大證表示，協助力積電重新掛牌除了證明國內券商擁有足夠能力執行國際注目，且難度極高的大型企業分割重組上市案件、成功協助企業取得資本市場資金挹注外，也希望藉由此案上市籌資成功，持續帶動台灣資本市場熱度與國際能見度。