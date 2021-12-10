2021年國內ETF市場再創紀錄！繼去年ETF規模創1.7兆元里程碑，今年受惠台股投資潮及國際股市表現亮眼，今年整體ETF市場規模增加逾3000億元，首度突破2兆元大關。

法人表示，今年國人投資ETF的熱度「沒有最高、只有更高」，去年整體ETF市場增加近80萬受益人，成長幅度已創紀錄，今年再在股市漲勢及ETF募集潮帶動下，受益人大增160萬人來到320萬人，較去年大幅成長106％，總規模隨之衝高。

今年以來ETF規模自2020年年底的1.7兆元，增加至3094億元，來到2.08兆元，為史上首次突破2兆元大關。ETF龍頭元大投信和今年積極發行的國泰投信、富邦投信、中信投信，是帶動成長的四大投信。其中，元大投信一家就增加1041億元最多，達到整體增加規模的33％。

進一步觀察，元大投信今年主要以長青型又高人氣的元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）成長最多，在年輕人積極入市和存股風氣帶動，這兩檔「國民ETF」關注度大增，人氣和規模名利雙收，目前0050有超過36萬名受益人，0056更有56萬名受益人，今年來規模各大增620億、441億元。

法人表示，0050的成長集中在上半年，下半年進入高股息ETF除息高峰，0056第4季才展現爆發力，但表現和「老大哥」0050相比不遑多讓，觀察0056在9月初到10月底的除息前後，0056增胖約300億元，刷新該ETF成立14年來的同期紀錄，足見國內收益需求依舊殷切。

另一方面，因為0050和0056強勢成長，元大投信旗下ETF資產管理規模也提升到6241億元，為首家被動式基金管理規模破6000億元的投信，且元大投信一家就有兩檔「千億級」的巨型ETF，為國內ETF市場締造多項里程。

其他同樣在今年有所收穫的ETF投信，還包括國泰投信規模增加677億元，富邦投信增加574億元，及中信投信增加468億元，三家旗下的ETF管理規模分別來到3343億元、2747億元及2289億元。