PressPlay攜手由文化內容策進院與貝殼放大群眾集資顧問公司設立的「天使放大」10日宣布，首次聯手共同股權投資「生鮮時書」，雙方皆看好生鮮時書致力開創新型出版服務，期待以老創挺新創模式，加速台灣知識內容產業升級。生鮮時書創辦人劉俊佑則表示，透過新一輪的策略投資，將可加速業務發展，並能夠在課程製作、學員運營、募資行銷與產品等各領域中發揮綜效，明年整體營收將挑戰破億的目標。

PressPlay旗下事業體線上學習平台PressPlay Academy（PPA）在2020年開始與生鮮時書獨家合作線上課程，透過PPA製課經驗、技術與行銷資源協助。PressPlay共同創辦人林鼎鈞表示，此次投資方式將是PressPlay自創立以來的新里程碑，透過平台的技術與服務為創作者提供更多創新且有趣的嘗試，並能將生鮮時書的合作模式經驗快速複製給予策略聯盟夥伴，共同打造更多具高規格高品質的課程，且將會開發更多有趣的互動功能。此次投資只是開端，未來PressPlay將會代理海外課程進入華語市場，進一步拓展海外市場。

以文創產業為主要投資領域的天使放大執行長廖薏淳則強調，以往天使放大較著重投資出品文化內容的團隊，首次嘗試投資不只是打造文創爆品的生鮮時書，更能給予創作者360度的顧問服務，舉凡製作線上線下課程、出書、乃至打造更多品牌周邊商品企劃。看好生鮮時書未來能再賦能其他被投資的文創團隊，打造更完整的生態圈，期待共同扶持更多台灣文創團隊，更能往國際化邁進。

貝殼放大執行林大涵則表示，台灣文化內容擁有強大的實力，貝殼放大深耕台灣群眾集資產業七年，包含天使放大與今年四月成立的群眾集資平台「挖貝」，希望能建立更完整的群眾集資生態鏈，以協助更多優秀的原創作品被世人看見。

生鮮時書成立於2018年，致力將書本中的知識，透過不同形式傳達給大眾，將知識課程、文創產品、內容行銷集結，打造更完善的知識學院。劉俊佑表示，生鮮時書成立至今，在多元佈局下，平均每年營收成長率達300％。在新的資金挹注下，未來將持續探索新一代出版的可能性，期待挖掘更多知識型創作者，共同打造嚴選課程。

在數位轉型浪潮推波助瀾下，生鮮時書在2020年開始發展多元業務，將知識延伸至線上課程，今年攜手「閱讀前哨站」站長瓦基共同打造閱讀寫作線上課程，超過2500人響應支持的佳績。同時，也邀請暢銷作家歐陽立中推出「爆文寫作」線上課程，創造近千萬銷量的亮眼成績。展望未來，透過股權投資強化三方合作，可望將台灣文化力打進海外市場，進一步以新創戰略聯盟共同擴大數位知識內容生態圈的未來布局。