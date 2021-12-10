邱澤與許瑋甯閃電結婚，讓不少粉絲超級驚訝，對此，也有網友好奇哪些情侶也是演戲到最後結婚了？引起網友熱烈討論，其中國民老婆新垣結衣與星野源拍完日劇《月薪嬌妻》後結婚，讓一票男粉絲心碎，更有人崩潰喊說，世界公敵星野源！

一名網友今在PTT上發文表示，邱澤與許瑋甯今天宣布結婚的喜訊，讓不少人超級驚訝，由於兩人曾一起拍過電影《當男人戀愛時》因此也讓原PO很好奇，還有沒有其他的演員或是藝人也是演情侶，最後在現實生活中結婚的案例？

許多網友指出，拍戲半演情侶，戲外真的結婚的組合其實多到數不清，像是演《步步驚心》男女主角的吳奇隆和劉詩詩也結婚了；韓國的雙宋情侶也是因為拍攝《太陽的後裔》結緣，其他包括「白家綺和吳東諺」、「林心如和霍建華」、「陳妍希和陳曉」等也都是拍戲後結婚。

不過，讓網友們最無法接受的是日本女星「新垣結衣」閃婚的消息，被譽為國民老婆的新垣結衣拍完日劇《月薪嬌妻》，與飾演男主角的星野源結婚，讓大批男粉絲集體心碎。「我老婆結衣」、「世界公敵星野宅」、「絕對是新垣結衣」。