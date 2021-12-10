40歲邱澤最近喜事不斷，先是以《當男人戀愛時》在台北電影節獲得最佳男主角，戲外他又與因該作品結緣的許瑋甯閃婚，消息一出讓不少網友都相當錯愕，「國師」唐綺陽更曬出自己小編崩潰痛哭的影片，形容有如被火車撞到，笑翻不少網友，還有人回應是「當女孩失戀時」。

許瑋甯和邱澤稍早在社群網站閃電分享喜訊，唐綺陽稍後在臉書發文，寫下：「我的小編剛剛崩潰傳給我」，而照片中可見小編將自己形容成一輛車正努力工作，卻被有如火車般的邱澤結婚訊息撞上，可見內心相當崩潰，唐綺陽之後補充，不搞笑要認真恭喜許瑋甯，「祝福我的獅子女孩&眼神亮晶晶的邱先生，你們一定要幸福，把阿成跟浩婷的幸福的份也加上喔」，並形容自己是「比小編晚一個小時哭」。

唐綺陽祝福許瑋甯。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書）

而邱澤過去感情史豐富，和大陸女星唐嫣的一段情讓他在大陸形象受損最深，傳聞唐嫣當時透過經紀人控訴邱澤態度前後不一、和其他女星曖昧、情變不主動提分手，導致唐嫣十分受傷，至今女方粉絲對男方仍十分不諒解，更將他貼上「渣男」標籤，2018年邱澤接受《新京報》專訪，罕見正面回擊此事。

邱澤過去受訪回應渣男封號。（圖／翻攝自秒拍）

當時主持人問邱澤，當搜尋自己新聞時，看到名字後出現「渣」這種形容詞會不會覺得委屈？邱澤沉默了一下，說：「有時候其實還是會反過頭來，想想自己在性格上面是不是有什麼別人不喜歡的地方，但是這段時間也是會一直不斷的...算是反省自己吧！」並說或許自己不適合談戀愛，工作時會盡量不讓這些事情影響心情，也說浪漫愛情戲演多了，私下的他確實會變無聊，直言在乎的浪漫反而是生活中微不足道的小幸福，像是肚子餓時對方能為自己煮一碗麵就會很感動，笑說這應該是演員的「職業傷害」之一。