可成(2474)十一月份營收27.32億元，較十月份28.31億元，月減3.5%；較去年同期58.57億元，年減53.3%。營收下降主因部份組裝廠客戶缺料狀況持續，影響拉料進度，以及去年高基期所致。

累計2021年累計前十一個月集團合併營收達384.62億元，較去年同期758.88億元，年減49.3%。排除供應鏈缺料及來自運能的影響，累計營收年減幅度，大致符合公司對泰州廠營收今年不再計入的預期。

可成表示，後疫情時代需求逐漸由消費轉向商用趨勢，今年以來客戶陸續推出高階新品，整體供應鏈亦持續進行動態調整。時序趨近年終，惟料況仍存在不確定性，公司將密切關注市場供需變化，調整產品組成，審慎管理庫存。預期來自新產品/新客戶貢獻，將對營收及獲利率有所挹注，惟實際表現仍需觀察缺料狀況是否緩解而定。

可成本月8日公告，將第三度啟動庫藏股，預計買回自家股票2.5萬張，可成前二次庫藏股執行率達35％、62％，第三度庫藏股自110年12月9日啟動，預計執行至111年2月8日，預計買回張數為2.5萬張，買回區間價位為106.80～238.5元，預定買回股數占公司已發行股數3.28％，買回目的為維護公司信用及股東權益。