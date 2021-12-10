走上淡蘭吊橋沿途可欣賞群山美景。（新北市觀旅局提供）

新北市石碇區好山好水，區內「淡蘭古道」、皇帝殿步道、千島湖及石碇老街等享譽盛名，淡蘭古道石碇段一路平緩，非常適合親子、老少走春健行，此外，還有多間廟宇串聯形成的「宗教文化園區」，周休二日、春節期間走春、祈福、求財，都非常值得一遊。

石碇區長李浩榕介紹說，淡蘭古道石碇段位於石碇區雙溪口與石碇老街之間，早期包種茶輸出的要道，石碇西街底至雙溪口淡蘭吊橋全長約2公里，沿途除了群山美景外，還可以重溫早期民眾運茶的要道，別有一番滋味。

古道中有2個休息處，一處是古道路程的中間段，有涼亭能讓遊客眺望山中美景；再往前走還有北宜高速公路下方的平台休息區，利用木頭搭建的木質長椅、桌子，能夠在休息區內休憩，近距離感受山林的靜謐。

值得一提，千島湖位在翡翠水庫的上游，眾多山巒與湖水形成集水潭，山與水蜿蜒交錯同時與周圍茶園相互呼應，形成天然美景、如詩如畫，無論是日出還是黃昏都美不勝收，也成為近年來石碇的熱門景點。

此外，石碇區內有超過40家合法登記廟宇，宮廟密集在全台稱得上是數一數二，永定里內有五路財神廟、元寶山仙石府、姑娘廟及聖興宮等各種宗教廟宇，形成一個特殊的「宗教園區」，親自到訪更能感受到石碇特有的歷史、宗教、民俗特色。

李浩榕推薦，石碇山城自然生態豐富，加上國道五號開通後交通便捷，春節期間絕對是民眾走春出遊首選，來一趟石碇不僅適合親子出遊、老少皆宜，同時還可走春祈福拜廟，療癒人心與山林美景為伍。