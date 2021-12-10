由元大金(2885)旗下元大證券主辦力積電(6770)上市案，已於在12月6日以49.88元承銷價掛牌上市，元大證券也創下台股七項紀錄，包括：重登資本市場、成功組織重組及轉型、興櫃交易量史上最大、上市股東人數最多、上市時市值規模最大、市場競拍參與度最高及近20年最多申購參與量。

元大證券2018年11月與力積電簽訂股票上市服務契約，並協助力晶集團以實物減資換股方式，將集團2座8吋與3座12吋晶圓廠分離出來讓與力積電。該案除創下台灣第一宗實物減資換股案例外，元大證券並協助力積電轉型為專業晶圓代工廠重返資本市場。

2020年12月9日，元大證券協助力積電登錄興櫃，第一天創下興櫃史上最大的13萬張交易量，成交金額達72億元，興櫃期間元大證券持續發揮國內外通路影響力，外資研究機構均破格於興櫃期間將力積電納入追蹤標的。

力積電上市籌資期間，無論競價拍賣與申購參與量均為史上最高，整體承銷金額達72億元，上市時股東人數已達32萬人，上市時股本達352億元，市值超過2500億元，競價拍賣超額認購高達4.1倍，凍結資金超過200億元，是2016年競拍制度實施以來最大競拍參與案件，抽籤申購吸引超過105萬筆，為台灣近20年最高，凍結資金超過500億元。