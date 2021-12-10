一名61歲柯姓男子去年搭稱高鐵時，鄰座坐了一名穿著露肩裝的正妹，竟一時忍不住慾望，接續伸出手摸正妹的屁股、大腿，還恣意的揉胸並拉扯其衣物，害正妹胸部挫傷、小腿瘀傷。士林地院審結，依妨害性自主罪，判柯男7月徒刑。緩刑2年。可上訴。

判決書指出，家住新北市的61歲柯姓男子並不認識女子小玲（化名），2020年6月間，柯男自台中搭乘高鐵列車前往台北，卻在行駛至南港站時，柯男見鄰座乘客小玲穿著露肩上衣，翹腳靠著座位窗台講電話，竟沒忍住自己的慾望，開始對小玲上下其手。

檢警調查，柯男先以右手、雙手觸摸小玲的左側臀部，小玲發現後，大聲喝斥柯男並制止對方，但柯男卻繼續伸手摸小玲的大腿，再出手摸左側的胸部並拉扯衣物，害小玲受有左胸擦挫傷、左小腿瘀傷，經小玲前往警局報案提告，全案才首次曝光。

士林地院法官認為，柯男僅為了滿足私慾，便強行猥褻鄰座，造成被害人心理陰影，考量其坦承犯行，與被害人家屬成和解，且犯後態度良好、無前科、碩士畢業、有工作等一切情狀，依犯強制猥褻罪，處有期徒刑7月。緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

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