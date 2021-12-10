「2022新北市紀錄片獎」徵件正式開跑，為了持續鼓勵好作品發展及環境紀錄片創作，今年首度與「看見．齊柏林基金會」合作，增設「齊柏林環境紀錄獎」，凡主題與台灣環境議題相關者，可同時報名兩種獎項。

「2022新北市紀錄片獎」徵件正式開跑，今年首度與「看見．齊柏林基金會」合作關注環境議題。 照片/新北市政府提供

另外，曾獲選新北市紀錄片獎優選影片的作品，未來發展成長片並有院線上映計畫者，市府也將提供行銷協助，用實際行動支持導演創作；徵件活動時間從即日起至111年2月28日止。

新北市長侯友宜表示，新北市紀錄片獎項多年來以不限地域、不限主題、版權回歸導演，成為台灣提供紀錄片工作者最友善又開放自由的紀錄片徵件平台，今年攜手財團法人看見．齊柏林基金會，邀請以台灣環境議題為內容的紀錄片一起來投件，鼓勵創作者以及社會大眾更加重視環保。

「看見．齊柏林基金會」董事長歐晉德也表示，新北市長期耕耘支持紀錄片創作，培育出無數優秀的作品，這次能夠借重「新北市紀錄片獎」這個深獲口碑的平台來設立「齊柏林環境紀錄獎」，相信可以結合新北市政府和基金會的力量，在環境紀錄片的創作培育和推廣上，發揮加乘的效果，培育出下一位讓世界看見台灣的齊柏林。

「新北市是台灣紀錄片的搖籃」，侯友宜表示，新北市提供紀錄片工作者友善開放的環境，1萬美元的優選獎金雖然不多，但對於新人導演來說，能解決籌措資金的困境，不無小補，而且不限地域、不限主題、版權回歸導演，還可能在線上及海外放映，給導演更多曝光影片的平台，讓新北市紀錄片獎每年選出的作品都令人驚豔，帶給大家一年比一年更深的感動。

拿下今年第一名《迴山》導演林佑恩說，新北市不僅提供1萬美元拍攝金，更讓他們認識到專業資深的監製，協助釐清作品的脈絡。獲獎對剛接觸紀錄片的新人來說，是一個很重要的肯定，可以透過影片，傳達社會的各面向，未來將繼續在紀錄片領域發展。

「2022新北市紀錄片獎」徵件線上報名期間自111年1月1日起至111年2月28日止，參賽者需準備提案企劃書、3分鐘以內企劃案影片片花及3分鐘以內導演影像作品精華等。詳細徵件辦法，請上新北市紀錄片官方網站http://www.doc.ntpc.gov.tw或臉書搜尋「感動．無所不在！」。