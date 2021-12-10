土城正統鹿耳門聖母廟打造宮廷風攝影棚，台南市文化局長葉澤山穿起俠客古裝，與打扮成古代美女的民眾一起合影。（程炳璋攝）

台南市文化局長打扮成古代俠客，與打扮成古代美女的民眾合影。（程炳璋攝）

「好像古代的宮殿喔!」，土城正統鹿耳門聖母廟因廟殿的壯闊設計神似北京紫禁城風格，平時除了大批香客參拜，也吸引攝影團隊拍攝婚紗與網美照，廟方突發奇想，乾脆打造1間宮廷風攝影棚，民眾只要拜拜捐贈100元香油錢，即可換上60套的古風服飾在攝影棚內拍照，瞬間成為網美廟宇。

聖母廟在40多年前整建時，即以宮廷式廟殿作為建築外觀，造型神似中國古代宮殿風格，平常除了絡繹不絕的香客，還有網美與攝影團隊專門來取景拍攝，甚至拍攝婚紗照。

走在聖母廟的頂樓廊道，有多處攝影點都可拍出宮廷風格照片，廟方統計平均每天起碼兩組攝影團隊前來取景。乾脆在原本的司機休息室打造1間古風攝影棚，自大陸購入60多套唐、宋、元、明、清時代服飾，提供網美燈，配合攝影棚內造景，瞬間成為超級好拍的網美景點。

民眾只能捐贈100元香油錢，即可無限次換穿古代服飾，使用攝影棚空間拍照。廟方另與3家攝影團隊合作，民眾可先在聖母廟網站內預約專業攝影師，雙方指定配合時間到寺廟各處取景拍照。

廟方表示，聖母廟主委王增榮8月上任，發現廟殿建築風格吸引民眾專程前來取景，乾脆打造一處攝影棚，準備宮廷、俠客、皇帝、王爺與格格造型服飾，假日開放給民眾進入。

台南市文化局長葉澤山10日參觀剛落成完工的攝影棚，扮成手持長劍的古代俠客，與打扮成古代美女的民眾合影，一旁民眾驚呼，超像電玩遊戲的古代英雄與仙女。