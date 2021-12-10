新北市某分局李姓警員日前酒後找了代駕，但因代駕不清楚停車場位置，他將車輛開至停車場入口處，遭北市警員攔查，堅持要取締酒駕，但李員不服，認為都已找了代駕，且車輛都行駛在停車場內拒絕酒測，北市警仍開出拒測罰單，李員不服已提出行政訴訟。

據悉，李姓警員日前開車到北市與友人餐敘，他將車輛停放於北市新生高架停車場內，餐敘結束後李員致電找了代駕人員，但代駕人員不熟悉停車場的位置，要求李員將車輛開至停車場入口處。

豈料，李員移動車輛過程中，隨即被北市警員攔查，北市警員堅持要施以酒測，但李員不服，認為確實已經找了代駕，且代駕也已到場，堅持不願意酒測，北市警方仍開出拒測罰單。李員不服目前已提出行政訴訟。

新北市交通大隊執法組長林文南表示，依據《道路交通安全管理處罰條例》規定需行駛於道路上，停車場內屬於私人道路，要視個案的車輛是否僅在停車場內還是有行駛到道路上，需進一步釐清。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障