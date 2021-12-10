竹南鎮公所打通拓寬改善國道3號高架橋下平面道路，10日舉行動工典禮。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所打通拓寬改善國道3號高架橋下平面道路，10日由苗栗縣副縣長鄧桂菊、竹南鎮長方進興等舉行動工典禮。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所打通拓寬改善國道3號高架橋下平面道路，10日由苗栗縣副縣長鄧桂菊、竹南鎮長方進興等舉行動工典禮。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所打通拓寬改善國道3號高架橋下平面道路工程示意。（竹南鎮公所提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮國道3號北段高架化，橋下兩側各闢有南北兩向單線道聯絡道，提供民眾來往交通，竹南鎮公所爭取經費將橋下空間活化建置公園等設施，為方便鎮民往來使用，另再爭取經費1億1千7百萬元，將佳北二街至和興路間的橋下道路瓶頸路段打通拓寬改善，10日上午舉行動工，預計2023年2月完工後，提供居民更安全順利的通道。

竹南鎮「瓶頸路段改善工程」計畫，主要是打通佳北二街通往竹南工業區和興路之國道3號高架橋下2側道路，並跨越新港溪（冷水坑溪），總工程經費1億1700萬元，工期300工作天，預於112年2月2日竣工。

竹南鎮公所表示，竹南鎮「瓶頸路段改善工程」工程地點，是位在山佳國小後方通往和興路的國道3號高架橋下方平面道路，工程項目涵括，橋下道路拓寬、增設人行道、跨河板橋橫跨新港溪等，總工程長度約1公里，並針對佳北二街聯接二高橋下部分土地辦理徵收。

這項計畫經竹南鎮公所提報至內政部營建署，並由苗栗縣政府及立委陳超明協助，爭取獲得經費撥補，其中營建署補助9459萬元，竹南鎮公所自籌1669萬元，完工後將可以增加民眾從竹南市區進出崎頂工業區的便利性。

竹南鎮長方進興表示，竹南鎮人口已躍升苗栗縣第2多，且因土地面積小，人口密度高，而國道3號竹南段通車已20年，橋下空間都沒有妥善的運用，因此上任以來積極爭取規劃橋下空間活化運用。這次除向營建署爭取經費將橋下道路串連外，鎮公所並已編列預算，以及規劃向中央爭取經費，將在橋下空間設置休憩廣場、停車場及各類體育設施，讓橋下空間妥善運用，使周遭交通更便利，也提昇居住環境生活品質。