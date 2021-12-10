高嘉瑜。本報資料照片

遭羈押禁見確定的林秉樞，被台灣高等法院法官認為他有再犯之虞，理由是他從2015年間起，就常因細故動怒，而屢以言詞或動作恐嚇其他事件的被害人，可見林秉樞理性溝通及控制情緒能力不足，具有反覆實施恐嚇危害安全罪之傾向。

高嘉瑜指控，林秉樞在飯店內發現她與前男友「小馬」馬文鈺密集傳訊，竟醋勁大發，對她呼巴掌、鎖喉痛毆及恐嚇，高嘉瑜右臉、頭部、四肢多處挫傷，甚至疑似被林控制行動，關在飯店2天後才到醫院驗傷。

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