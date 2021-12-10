聖誕節即將來臨，信用卡卻刷不停！要準備交換禮物該怎麼辦？每年想破頭，再送護手霜真的變成拒絕往來戶，還是不是朋友、同事真的就看這一次。唐婷婷身穿《魷魚遊戲》「456號」的運動服，能不能像主角成奇勳一樣過關斬將把9款精美又夢幻的禮盒帶回家呢？快來看看是哪些夢幻逸品禮盒，有這麼大的動力讓唐婷婷豁出去贏得比賽！

聖誕禮物、交換禮物，就到遠東百貨異國食品館挑選，美味又實用絕不踩雷。(圖/中時新聞網攝)

想把禮盒帶回家沒這麼簡單，第一關關主就使出椪糖大魔王。幸好唐婷婷有幸運女神眷顧拿到圓形的椪糖，關主竟然還要快問快答，差點就被「明年的聖誕節是幾月幾號」結束這回合。

各位神隊友快筆記！唐婷婷最想要的聖誕節禮物就是這兩個，還不趕快買回去孝敬家裡的女王。

一、岡佳樂夫聖誕月曆戳戳樂分享禮盒 25入 售價＄1150元

外觀充滿濃濃的聖誕氣氛，每格都有不同的巧克力，糕點還是歐洲宮廷皇室的最愛。

二、澤井雪之國綜合掛耳咖啡禮盒(紅)售價＄650元

從淺焙到深焙，精選出了10種咖啡，每天都可以喝到不同的風味。

承襲歐洲宮廷手工糕點巧克力技術，深受日本消費者喜愛。(圖/中時新聞網攝)

遠東百貨嚴選的聖誕禮盒不但美味，還有聖誕氣氛的外觀，是送禮的好選擇。(圖/中時新聞網攝)

唐婷婷不但把椪糖完整拿出來還改造成遠百的圖案！作為獎勵可以好好享用侯布雄的耶誕烤雞套餐，和朋友悠閒聊著天，慢慢品嚐著美食，最好搭上一杯香檳，渡過一個美好的聖誕夜！

三、Robuchon侯布雄 耶誕烤雞套餐 售價＄4580元(限定：12/10-12/26)

約3-4人份的套餐內含法式烤雞、炭烤蔬菜、栗子濃湯(冷藏包裝)、法式傳統鴨肝凍(3pc)、燻鮭魚沙拉佐檸檬油醋醬、法式傳統酵母麵包。

僅限遠百信義店、寶慶店、板橋大遠百、板橋中山店販售。凡訂購耶誕烤雞套餐組，贈送侯布雄帆布袋1只及6入馬卡龍禮盒1個。

侯布雄耶誕烤雞套餐限時搶購中，送帆布袋一只和招牌馬卡龍六入。(圖/中時新聞網攝)

彈指間，唐婷婷眼前的耶誕烤雞套餐就像賣火柴小女孩的火柴幻想一樣稍縱即逝。挑戰還沒結束，後面還有很多頂級禮盒等著帶回家。關主出了一個超級難題，究竟會不會就此敗在這裡呢？唐婷婷需要找到路人挑戰打紙牌和猜彈珠，直到獲勝！沒想到，連續兩個兒童都秒贏，送出了兩款豪華聖誕禮盒。

四、英國 Madame Treacle 彩蛋糖果禮盒 售價＄380 元/3入

具有新舊融合藝術的復古兔子糖果鐵盒，讓今年聖誕節充滿奇幻想像，也為新的一年帶來有彩蛋般的無限驚喜。

五、青春山海線 紀念風味酒禮盒組 原價：1280元 特價：999元

利用北海岸在地食材開發的美味商品，三芝的-櫻花酒、魩仔魚爆米花、法式甜點-奶油龍蝦餅乾、香辣蟹口味肉干，讓你可以一次吃到最新鮮的山海美味。

無法出國也能在遠東百貨買到英式彩蛋糖果禮盒。(圖/中時新聞網攝)

青春山海線的風味酒紀念禮盒是北海岸在地食材開發的精選禮盒。(圖/中時新聞網攝)

看著送出去的禮盒，唐婷婷終於激發鬥志，卯起來贏了比賽！趁禮盒被帶走前快來看看有哪些不容錯過的送禮自用精美禮盒。

六、Buoniciao 鉑妮巧 手工精品巧克力2022年節禮盒 售價＄1080/盒 3片/盒

巧克力是用殿堂級valrhona (法芙娜) 做基底，精品巧克力的每一片果乾都經過專業的達人篩選、烘製，每款巧克力都像手工藝品。

七、BOLL&CIE 寶璽 特干白中白香檳0.75L 售價＄2800元

是老饕們眼中極為珍稀的精品香檳，帶有甘草與柑橘水果香氣，口感清爽，非常適合做開胃酒或搭配海鮮食品。

八、IWS 愛望英國糖果屋 英國 Sara Miller 聖誕大方糖果茶葉禮盒 售價＄990元/3入

有英國傳統糖和英國百年茶，完全將聖誕氣氛表現淋漓盡致。

九、My dear strawberries X'mas Party耶誕派對禮盒 售價＄1680/ 組

耶誕派對禮盒內含耶誕版綜合草莓巧克力大盒、義大利進口氣泡酒、迷你聖誕樹擴香盆、 5ml小蒼蘭味精油。

草莓巧克力是專業師傅手工浸漬，每一顆都恰到好處，嚴格控制比例才能達到這種完美的口感。可愛的聖誕樹擴香加上小蒼蘭的精油，心情就不由自主的好起來！

聖誕節交換禮物到遠東百貨的異國食品館挑選，保證超有面子。(圖/中時新聞網攝)

把握和朋友相處的美好時光，快到全台遠東百貨異國食品館挑選聖誕禮盒，並分享給你所有的朋友吧！

即日起~2022年3月31日《春節禮品專輯》在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。服務專線：

遠百信義A13 02-77500888 分機8222

遠百寶慶店02-23816088 分機321

板橋大遠百 02-77054205 分機8802

板橋中山店02-89525678 分機8275

遠百桃園店 03-3359811 分機3302

新竹大遠百03-5233121 分機6502

台中大遠百 04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機8222

台南大遠百 06-2098999 分機6606

高雄大遠百07-9728888 分機6646

遠百花蓮店 03-8355588 分機8860