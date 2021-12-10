大陸人工智慧軟體公司商湯集團據報將被美國列入黑名單，外電引述知情人士透露，鑑於與美國的緊張局勢，迫使其得在投資者、監管機構和市場的意願中求得平衡，商湯正在與顧問討論是否推遲其在香港的首次公開招股（IPO）。

知情人士表示，如果商湯決定暫停或撤回IPO，這可能使其更難讓一些早期支持者滿意，商湯與其達成協議將在某個日期前上市。

一位知情人士稱，在針對商湯的最近一輪融資中，軟銀同意，如果該公司沒有在4月之前上市，它將不得不從投資者手中回購股份。

知情人士補充指，仍在進行評估，IPO仍可能繼續進行。

按照上市時間表，商湯公開招股已於10日中午截止認購，並於當天定價，預計17日上市。商湯集團發售15億股，招股價介於3.85港元至3.99港元，集資最多近60億港元。

英國金融時報9日報導，美國財政部10日會把商湯列入「中國軍工企業名單」內，美國投資者將被禁止投資該股。