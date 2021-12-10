財政部估計，今年全年稅收超徵數有望達到3800億元以上。財長蘇建榮10日在財政部參訪時表示，在稅課收入良好的情況下，我國於11月底已增加還債，估2021年實質還債金額有望達到近1200億元，創史上實質還債規模最多紀錄。

根據財政部11月稅收統計指出，今年1～11月總稅收2兆7101億元創歷史同期新高、年增21.1％，且稅收規模提前達標年度預算數（2兆4414億元），因12月還有地價稅、證交稅、貨物稅等進帳，估全年稅收有望超徵3800億元以上，將創歷史新高。

財政部統計處表示，今年1～11月我國稅收大於預算數（超徵數）為2687億元，而12月稅收以往年水準約為1200～1600億元，若初步估算，今年全年超徵數約3887億元～4287億元，超徵數將創史上新高紀錄，前一次新高紀錄為2015年1878億元。

財長蘇建榮也在10日受訪時指出，受惠稅收良好，還債金額自然也要多一些，以減輕財政負擔，估計今年不僅不會舉新債還舊債，而且將實質還本約1200億元，為史上最多。