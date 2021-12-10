2022年房市還會再旺一陣子，財長蘇建榮10日在財政部參訪時指出，預估2022年出口表現仍有一定支撐，台灣實體經濟基本面也良好，在此趨勢下，房市剛性需求仍不減。

蘇建榮表示，房價上漲包含很多因素，像是台商回流投資、台灣經濟基本面不錯，所以短期內房市剛性需求不減，那同時還有全球原物料價格高漲、勞動成本增加、資金行情，還有少數的投機炒作因素。

全球多國採取QE貨幣寬鬆政策形成資金行情，蘇建榮認為，未來要看美國FED聯準會縮減國債與升息政策，資金行情尚待觀察。而勞動成本增加則有待其他措施，像台商進駐南科設廠，有些請不到人而造就員工成本上漲。

針對原物料價格與投機炒作方面，蘇建榮也指出，財政部今年陸續採取兩大措施，首先是財政部與內政部自今年7月推動房地合一2.0，針對五年內短期交易課徵35％以上的重稅，目前看起來有一些成效，確實有把一些投機炒作者趕出市場，其次則是針對進口水泥調降貨物稅，降低進口成本以抑制建材原料漲價力道。

蘇建榮表示，財政部、內政部、央行將持續關注房市狀況，提出打炒房工具與對策。