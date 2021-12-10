配合中央振興五倍券，屏東縣政府推出8萬8888份屏東券振興在地攤商經濟，統計至12月9日止實際發放份數7萬7815份，實際發放金額1556萬3000元，已兌現6658550元，兌現率超過四成。

屏東縣長潘孟安強調，持屏東券的民眾可以至合作店家的夜市、市場、餐飲商家使用，有些商圈也會主動出擊爭取買氣與業績。屏東券有效使用期限至110)年12月31日止。收取到屏東券的店家可以直接到縣府財稅局、及東港、潮州、恆春分局，當面兌換領現金，非常方便且快速。

潘孟安表示，今年受到疫情的衝擊，為感謝縣內夜市攤商、餐飲業、商展等及鄉親在疫情期間的辛勞，在疫情趨緩後，縣府貼心推出200元屏東券，並以小面額方式發行，有50元兩張、100元一張，共8萬8888份。12月份起到明年春季的屏東，都是多一度的屏東，也是適合全家一同出遊及度假的首選。邀請全國民眾一起來屏東迺夜市吃美食、購好禮，共同提升屏東經濟。

潘孟安指出，目前合作店家超過1400家，而且陸續新增中，範圍遍及市場、夜市、百貨賣場園區、市集及一般餐飲店家，已加入的合作店家有屏東夜市、潮州夜市、家樂福、屏東太平洋百貨、屏東環球百貨及勝利星村等，適用領域非常廣泛，也期盼店家們一同帶動屏東縣疫後經濟發展，創造更多商機。

財稅局表示，各相關單位都很配合縣府推出的良好政策，其中又以屏東夜市、佳冬鄉公所為典範。屏東攤販協會為了協助平日工作繁忙的攤商們，直接準備現金供大家兌換，省去過程中一切手續，短時間內就兌換150萬元，讓每個店家平均業績提升3成以上；佳冬鄉公所人員則是主動出擊，當地公有市場攤商們只要有意願就協助登記，短時間內就蒐集屏東券、造冊，財稅局人員收到清冊後第一時間按順序分裝，讓攤商們都能無縫接軌換取現金，真正達到多贏的美意。

城鄉發展處表示，收到屏東券的攤商可於即日起至111年1月14日期間，至屏東縣政府財稅局總局及三分局(地址在下方)兌領現金，各點均設立專用兌領櫃台。兌領時請攜帶申請人身分證正本及要兌換之屏東券，填寫攤位資料後即可兌換現金，手續簡便且有專人引導服務。(兌領申請問題可洽: (08)7338086#516劉股長)

如果要兌換超過5萬元現金請於前一天先聯繫財稅局人員(電話(08)7338086#181洪科長)。另外，兌領金額5萬元以上也可選擇匯入申請人指定帳戶(非申請人本人帳戶也可)，縣府提供免手續費的優惠。如對以上內容有疑問，歡迎撥打總局電話洽詢，財稅局總局：屏東市北平路24號；08-7338086轉181、191

另可撥潮州分局：屏東縣潮州鎮光華里三華巷16號；08-7882477東港分局：屏東縣東港鎮朝安里新生二路16號；08-8354780恆春分局：屏東縣恆春鎮南門路98號；08-8895255