台灣本土連續35天零確診破功，北市南港中研院P3實驗室，一名家住新北市的女研究人員在試驗中不慎染疫確診，新北市長侯友宜今上午舉行疫情記者會表示，該案新北匡列66名接觸者，目前63人採檢結果PCR均為陰性，3人檢驗中，其中與個案有密切接觸的44名接觸者，PCR檢驗43人陰性，衛生局下午公布剩餘1名居家隔離採檢結果，幸好也是陰性。

衛生局長陳潤秋表示，9日接獲通報後，新北團隊快速啟動防疫應變措施，衛生局、警察局、區公所同步展開疫調及匡列採檢作業，個案活動範圍大多為工作地台北市南港區和居住地新北市汐止區，活動足跡場所包括商店門市、餐廳、百貨商場、車站等地點，環保局立即動員除針對確診個案住家進行清消作業，也對公共足跡場所周圍200公尺的可能路徑，包括店家騎樓、街道進行清消。

衛生局也通知店家進行內部清消作業，並鼓勵相關人員進行篩檢做好自我健康監測，呼籲同一時間有去過這些地點的民眾隨時留意健康狀況，戴口罩、勤洗手消毒，身體有不適就不要上班、上課。