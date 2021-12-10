台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)11月合併營業收入達122.3億元，月增84.69%，創下單月歷史新高，延續雙11採買熱潮，momo《12.12年終盛典》可望將年末購物商機推向高峰，進而挹注12月業績表現。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於雙11購物節等強烈買氣挹注，富邦媒11月合併營收首次突破百億元，單月合併營收達約122.3億元，月增84.69%，年增32.04%，創下開站以來單月歷史新高記錄，累計1至11月合併營收突破803.8億元，年增約32.4%，亦是歷年同期新高。

富邦媒表示，11月合併營收亮眼，除低溫引爆保暖商機外。雙11 momo各式促銷活動強勁推動買氣更為11月營運添翼，11/11當日凌晨即創下3分鐘破億的銷售佳績，檔期業績更為平日業績的3.5倍；而宅經濟加速消費轉往線上化，雙11為網購年度最大盛事，吸引響應盛會的消費者年增約3成，為雙11銷售加足馬力。

若就各業務來看，網路購物11月營運表現出色，年增34%，業績占比達96.3%，創下單月歷史新高；行動購物則較去年同期成長42%，在網購業績佔比近80%。

延續雙11採買熱潮，momo《12.12年終盛典》寵愛會員再大手筆祭出奢華豪禮，預期將年末購物商機推向高峰，帶動12月業績成長。