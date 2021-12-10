根據路透所做的預測調查，經濟學家預期聯準會將在明年第三季升息，比他們一個月前預測的時間提前一個季度，此外，受訪者大多認為聯準會也可能比明年第三季更早升息。

美國通膨居高不下，促使經濟學家將聯準會首度升息的預測時間從明年第四季提前到第三季，現在經濟學家的觀點已幾乎與市場的押注一致。

雖然近來全球的新冠疫情再度升高、可能具高度傳染力的Omicron變種病毒出現，以及某些國家和地區重啟限制措施，都在提醒這場大流行病尚未結束，但根據這份12月3日至8日所做的預測調查，經濟學家仍然預期聯準會將在2022年第三季升息25個基點，將基準利率調升至0.25%～0.50%，之後還將再升息3次，分別落在明年第四季，以及2023年第一季和第二季。預計到2023年底，聯邦基金利率將達到1.25%～1.50%。

ING首席國際經濟學家James Knightley表示，我們目前預測會在9月和12月升息，但如果科學證據顯示這場疫情沒有惡化，那麼升息3次的可能性會大得多。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）此前明確表示該央行將在12月會議上討論是否提前幾個月結束每月1200億美元的購債計畫。此番發言亦支持可能提前於第三季升息的預測。聯準會原先預期在2022年中讓購債計畫完全退場。

根據路透社所做的預測調查，超過6成受訪者認為聯準會的購債計畫將於明年3月結束，超過8成受訪者認為這個周期的首度升息的時間點可能來得更早。其中有16名受訪者認為聯準會可能在2022年第二季首度升息，5位認為最快可能在明年第一季就會升息。

而在一個月前，只有5位經濟學家預期聯準會將在明年第二季首度升息，4位認為會在明年第一季升息。

美國銀行證券全球經濟學家Ethan Harris表示，我們預期聯準會將在6月首度升息，但最快也可能在3月就採取行動，我們希望看到更多數據，包括Omicron變種病毒對經濟的影響。

對於明年美國經濟面臨最大的衰退風險，經濟學家看法分歧，36 人中有18位認為是新出現的Omicron變種病毒，另外15人認為是高漲的通膨。